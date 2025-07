Calciomercato Pisa, pressing della squadra nerazzurra per chiudere le trattative. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: trattative in corso su più fronti, si avvicina Katseris. Ecco le ultime novità

Giornata movimentata sul fronte calciomercato Pisa, con il club nerazzurro impegnato su diversi tavoli tra Sudamerica, Europa e Asia. Il lavoro della dirigenza è fitto e articolato, con obiettivi ambiziosi e trattative delicate.

QuiNewsPisa racconta che uno dei nomi caldi è quello di Lorran del Flamengo. Il Pisa ha presentato un’offerta basata su un prestito con obbligo di riscatto, ma la concorrenza del Lille, che ha messo sul piatto 15 milioni per l’80% del cartellino, ha complicato notevolmente la trattativa. I brasiliani stanno valutando, ma il margine per i toscani si è ristretto.

Più promettente la situazione che riguarda Panos Katseris. Il laterale greco, reduce da una buona stagione al Lorient, è favorevole al ritorno in Italia. Il calciomercato Pisa aveva già seguito il giocatore ai tempi del Catanzaro e ora la pista è diventata concreta. Katseris rappresenterebbe un innesto importante per la fascia, e l’intesa sembra vicina.

Complicata invece la trattativa per Giovanni Bonfanti dell’Atalanta. La Dea chiede 10 milioni e ha deciso di aggregarlo al ritiro sotto la guida di Juric. Anche il Parma è interessato, rendendo l’affare ancora più difficile. Il Pisa sperava in un prestito con obbligo condizionato, ma per ora il tutto è in stand-by.

Offerto anche Drissa Camara, ex Parma, attualmente svincolato, ma non rappresenta una priorità. Resta in piedi invece la trattativa per Mariano Troilo del Belgrano: il club argentino ha dato l’ok, manca solo il sì definitivo del giocatore.