Calciomercato Pordenone, Diaw a un passo: domani le firme, lo scambio di documenti col Cittadella è già avvenuto

Davide Diaw sarà a breve un giocatore del Pordenone. L’attaccante del Cittadella – come raccolto da TuttoMercatoWeb.com – è a un passo dal trasferimento in maglia neroverde.

I due club – si legge – hanno già provveduto allo scambio di documenti: nelle prossime ore ci sarà la firma sul contratto. Colpo in prospettiva per la squadra friulana, che vuole assolutamente confermarsi nel campionato cadetto, dopo aver sfiorato la promozione in A.