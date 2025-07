Calciomercato Roma, Abraham verso il Besiktas! Fissata la formula per l’acquisto. C’è anche la ‘recompra’

La Roma ha ufficializzato la cessione di Tammy Abraham al Beşiktaş, in un’operazione che si è rivelata decisiva anche per il rispetto dei vincoli imposti dal Fair Play Finanziario. L’attaccante inglese, 26 anni, lascia la Capitale dopo tre stagioni, trasferendosi in Turchia con una formula che porterà nelle casse giallorosse complessivamente 17 milioni di euro, bonus inclusi.

Il club capitolino, secondo quanto riportato da Il Tempo, ha perfezionato l’accordo entro la fine dell’esercizio finanziario, garantendo così un’entrata importante per il bilancio. L’affare si articola in un prestito oneroso da 2 milioni di euro, che la Roma incasserà subito, a cui seguirà un obbligo di riscatto da 13 milioni, dilazionato fino al 2030. Una condizione pressoché automatica sbloccherà il riscatto definitivo: basterà infatti che il Beşiktaş conquisti un punto in campionato oppure che Abraham collezioni una singola presenza.

Tammy Abraham, arrivato alla Roma nel 2021 dal Chelsea, ha lasciato un buon ricordo nei suoi primi due anni con 37 gol in 116 presenze, prima di essere frenato da un grave infortunio al ginocchio nella stagione 2023/24. Il passaggio al Beşiktaş rappresenta una nuova opportunità di rilancio per il centravanti inglese, in un contesto competitivo e sotto la guida di un club ambizioso.

L’accordo prevede inoltre 2 milioni di euro in bonus, legati al rendimento del giocatore e ai risultati del club turco. Una clausola interessante per la Roma: i bonus saranno garantiti anche in caso di partenza anticipata del giocatore, a meno che non venga venduto a una cifra inferiore a quella pattuita.

Infine, la Roma ha mantenuto una clausola di recompra, che le consentirà di pareggiare eventuali offerte future per Abraham. Una mossa che lascia aperto uno spiraglio per un possibile ritorno del numero 9 a Trigoria.