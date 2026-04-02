Calciomercato Roma, Alajbegovic ha stregato tutti! Pjanic la chiave per portarlo in giallorosso? Il piano

Calciomercato Roma, Alajbegovic ha stregato tutti! Pjanic la chiave per portarlo in giallorosso? La strategia per beffare il Bayer Leverkusen

Il nome di Kerim Alajbegovic è uno di quelli destinati a restare caldi nelle prossime settimane di mercato. Dopo aver lasciato il segno con la Bosnia nella sfida che ha eliminato l’Italia dalla corsa al Mondiale, il giovane talento è finito con ancora più forza sotto i riflettori. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Roma lo segue da tempo e lo considera un profilo estremamente interessante per il futuro. Non si tratta di una suggestione nata all’improvviso: il club giallorosso, infatti, monitora il classe 2008 da mesi, convinto delle sue qualità e del suo potenziale di crescita.

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A colpire è soprattutto la personalità con cui Alajbegovic riesce a stare dentro le partite importanti. Le sue recenti prestazioni tra Galles e Italia hanno confermato la consistenza di un giocatore capace di incidere con qualità, freddezza e presenza mentale. Assist, rigori pesanti, giocate sotto pressione e una leadership già evidente nonostante l’età: elementi che spiegano perché il suo profilo piaccia tanto alla dirigenza romanista. La Roma vede in lui un investimento in linea con un progetto tecnico orientato verso giovani di talento, fame e margini di miglioramento.

Roma mercato, Pjanic sponsorizza il colpo

A rendere ancora più interessante lo scenario c’è anche il peso di uno sponsor speciale come Miralem Pjanic. L’ex centrocampista giallorosso, sempre secondo il quotidiano, avrebbe parlato al ragazzo dell’ambiente romanista, raccontandogli cosa significhi vestire quella maglia e vivere il contesto di Trigoria. Un passaggio che avrebbe lasciato sensazioni positive, alimentando in Bosnia le voci su una trattativa concreta. Tuttavia, il quadro resta più complesso di quanto possa sembrare.

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Nel frattempo, infatti, si è mosso con decisione anche il Bayer Leverkusen. Dopo averlo ceduto la scorsa estate al Salisburgo per 2 milioni, il club tedesco ha esercitato il controriscatto fissato a 8 milioni, riportandolo sotto il proprio controllo. Una mossa strategica, che rende l’operazione più complicata per chiunque voglia inserirsi adesso.

Alajbegovic Roma, servono almeno 18-20 milioni

La Roma valuta quindi il da farsi, con la consapevolezza che il prezzo del cartellino sia già salito. Per convincere il Bayer, infatti, servirebbero almeno 18-20 milioni di euro. Una cifra importante, ma coerente con il valore di un giocatore che ha già mostrato numeri e qualità da prospetto di alto livello. Ala pura, ambidestra, rapida e aggressiva nell’uno contro uno, Alajbegovic abbina tecnica e incisività negli ultimi metri, come dimostrano gli 11 gol e i 3 assist raccolti nella sua prima stagione tra i grandi.

La Roma osserva, studia e prova a capire se accelerare. Gasperini lo valuta con attenzione, mentre la dirigenza riflette su un profilo che rappresenta perfettamente l’idea di un mercato costruito sul futuro. Da incubo per gli azzurri a possibile opportunità giallorossa: il nome di Kerim Alajbegovic è uno di quelli da seguire con grande attenzione.