Calciomercato, Roma: l’obiettivo Bailey rinnova con il Bayer Leverkusen

L’esterno del Bayer Leverkusen, Leon Bailey, obiettivo della Roma durante il calciomercato estivo ha rinnovato con il club tedesco

L’esterno offensivo del Bayer Leverkusen, Leon Bailey, da tempo seguito dalla Roma, oggi ha rinnovato con il club tedesco. Con un comunicato ufficiale, difatti, il Bayer ha annunciato che il giocatore, classe 1997, ha deciso di prolungare il suo contratto sino al 2023. I giallorossi hanno monitorato molto il giamaicano, il quale poteva rappresentare il rinforzo giusto per il reparto offensivo di Eusebio Di Francesco, e hanno tentato l’assalto sino all’ultimo giorno di mercato. Tentativi non proficui, dato che non si è arrivati ad un accordo con la dirigenza delle Aspirine che, oggi, a due giorni dalla chiusura del mercato in entrata in Italia e con quelli aperti ancora in Francia, Spagna e Germania ha voluto blindare il giovane talento.

Quest’ultimo, valutato dal Leverkusen 50 milioni e autore di grandi prestazioni nel corso dell’ultima stagione, difatti, era seguito non solo dalla Roma, ma anche da diverse società tra cui Liverpool e Chelsea. Il rinnovo, dunque, non fa ben sperare la dirigenza del club capitolino in vista della prossima finestra di mercato di gennaio.