Calciomercato Roma: Dzeko verso la permanenza in giallorosso. Smalling sospeso

Calciomercato Roma: Edin Dzeko, alla fine, potrebbe rimanere in giallorosso. Chris Smalling ancora sospeso

Una Roma con Edin Dzeko e Chris Smalling sarebbe un casa, senza i due leader in campo sarebbe un’altra. L’attaccante bosniaco sembra ormai destinato alla permanenza in giallorosso dopo che la Juve ha puntato tutto su Luis Suarez. I prossimi giorni saranno comunque caldissimi: di ritorno dalle nazionali la Roma e Dzeko devono sapere cosa sarà del proprio futuro e prendere una decisione. Che, però, sembra molto diversa da quella che si stava delineando qualche giorno fa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda Smalling, c’è da registrare una brusca frenata nella trattativa con il Manchester United. Perché è vero che la Roma ha fatto un passo avanti cambiando la formula e anticipando i possibili pagamenti (dal prestito con obbligo di riscatto ai 12 milioni immediati più eventuali bonus), ma da Manchester non arrivano risposte. Neanche segnali. Insomma, lo United in questo momento non sta neanche prendendo in considerazione l’offerta giallorossa e questa potrebbe essere una precisa strategia, magari per far salire il prezzo e costringere la Roma ad alzare ancora di più l’offerta.