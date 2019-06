Calciomercato Roma: Fonseca chiede tre big, ecco i nomi

Paulo Fonseca ha presentato la lista della spesa a Petrachi: ecco gli obiettivi di mercato della nuova Roma del portoghese

Paulo Fonseca ha fatto nomi e cognomi di chi vorrebbe avere con sè nella prossima stagione. Ora tocca a Petrachi e Pallotta accontentarlo. Al neo tecnico giallorsso piacciono i portieri bravi con i piedi, che quindi possano far partire l’azione dal basso. Così, per questo ruolo, cresce forte la candidatura di Pau Lopez, 24 anni, portiere del Betis Siviglia.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, se dovesse partire Manolas i soldi verrebbero reinvestiti in Verissimo del Santos, anche se non viene perso di vista neppure Vavro del Copenaghen, oltre a Mancini dell’Atalanta. Capitolo regista: in pole position c’è Veretout, ma non è l’unico profilo. Vi sono anche Bruno Guimaraes dell’Atletico Paranense, che è in concorrenza con Floentino Luis del Benfica.