Calciomercato Roma, il volante messicano continua a piacere alla dirigenza per la sua duttilità. Ma nonostante il contratto in scadenza, il Porto spara alto

Torna di moda Hector Herrera per il centrocampo della Roma. Viste le difficoltà per arrivare a Steven Nzonzi del Siviglia, il d.s. Monchi ha deciso di tornare sul volante messicano. In grado di occupare tutte le posizione del centrocampo, Herrera era stato cercato qualche settimana fa, quando i giallorossi avevano provato a prenderlo a zero dato il suo contratto in scadenza nel 2019. Il motore del Tricolor del profe Juan Osorio, 5 gol e 7 assist in 42 partite lo scorso anno con il Porto, si muoverebbe solo per una cifra vicina ai 20 milioni. Un profilo di esperienza e tecnica quello del campione olimpico 2012, perfetto tassello per completare il centrocampo di Eusebio Di Francesco.

Risolta la questione del centrocampista, Monchi passerà alla ricerca dell’esterno. Da Neres a Thorgan Hazard, i nomi sono tanti per non farsi trovare impreparati. Il raggiungimento della seconda fascia in Champions (Basilea fuori ai preliminari) deve essere uno stimolo in più per i giallorossi, consapevoli di poter trovare un girone alla propria portata. Con la speranza che gli addii di Alisson e Nainggolan siano sufficientemente compensati con l’importantissima campagna acquisti fatta dal d.s. Monchi.