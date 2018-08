L’esterno d’attacco dell’Ajax, Neres, è diventato il primo obiettivo della Roma in questo mercato. Pronta l’offerta ma i Lancieri sparano alto

La Roma vuole David Neres. Sfumato Malcom, passato al Barcellona, il ds Monchi è a lavoro per regalare un ulteriore tassello a mister Di Francesco. «Malcom è fortissimo, ma il mio lavoro è cercare altri uguali o più forti. Forse quando lo prendo, se lo prendo, non sarà un nome che emozionerà ma magari sarà più forte di Malcom perché 10 giorni fa nessuno sapeva chi fosse Malcom e ora invece dicono che è fortissimo. Non è lo stesso comprare un giocatore pagando subito 15 milioni e uno pagandolo 30 magari in 6 anni. Cerichiamo un profilo sportivo ed economico».

Il giocatore che potrebbe non avere l’appeal di Malcom e che potrebbe essere forte almeno quanto il brasiliano passato all’Ajax potrebbe essere Neres. L’esterno d’attacco dell’Ajax, classe ’97, può andare via dall’Olanda. Il giocatore è attratto dall’opportunità di giocare in Italia e di vestire la maglia della Roma, dove ritroverebbe Justin Kluivert. La Roma, secondo La Gazzetta dello Sport, ha presentato un’offerta da 40 milioni di euro ma l’Ajax ha rilanciato chiedendo 50 milioni. Si tratta. L’alternativa potrebbe essere Marlos, giocatore classe ’88 di proprietà dello Shakhtar Donetsk.