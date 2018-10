Roma, Monchi prosegue con la linea verde: Tonali e Doucouré nel mirino

Dopo i numerosi acquisti estivi, il d.s. della Roma non vuole farsi trovare impreparato ed è pronto a fiondarsi sui due giovani classe 2000

Non solo Lainez. La linea verde particolarmente percorsa per gli acquisti estivi, proseguirà senza tregua nella Roma di Monchi e Di Francesco. Sia il dirigente che l’allenatore sono infatti ottimi sostenitori dei prodotti fatti da zero, e una prova è sicuramente Under, arrivato come giovane promessa e trasformato in certezza. Dopo aver continuato il progetto con i vari Zaniolo, Cristante, Kluivert e Coric, i giallorossi hanno messo gli occhi su tre classe 2000 pronti ad esplodere.

Detto di Lainez, per cui la Roma ha già formulato un’offerta in questi giorni, gli occhi di Monchi sono su due centrocampisti. Il primo è Sandro Tonali, gioiello del Brescia che a molti ricorda il primo Pirlo. Un giocatore di immensa tecnica e con una visione sopraffina, che ha attirato le attenzioni di molti top club. Il Chelsea è intenzionato a fare follie, mentre Milan e Inter sono pronte ad un derby feroce per il giocatore. Ma la Roma c’è, e non vuole farsi scappare il possibile sostituto di De Rossi. Oltre a lui, Monchi ha puntato anche Cheick Doucouré del Lens che milita in Ligue 2. Il giovanissimo maliano ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, e i rapporti tra i giallorossi e il club francese sono ottimi dopo l’affare Bianda. Due colpi per assicurarsi un futuro brillante a centrocampo.