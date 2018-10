Monchi punta Diego Lainez: ecco l’offerta

La Roma guarda già al futuro e Monchi ha messo gli occhi sul talento messicano ma servono 20 milioni

La Roma pensa già al mercato di gennaio. Il ds Monchi in questi giorni si riunirà a Boston con Pallotta e Baldissoni per stanziare il budget per i futuri investimenti. Il primo nome sl taccuino del dirigente spagnolo è quello di Diego Lainez, esterno d’attacco di piede mancino di proprietà del Cf America. Diciotto anni e già due presenze con la nazionale messicana, Monchi ha già messo sul piatto 10 milioni di dollari.

La dirigenza del club sudamericano non si è opposta alla sua cessione ma sa di avere tra le mani un potenziale fuoriclasse. Per questo si è detta disposta a trattare ma vorrebbe arrivare almeno a 20 milioni. La Roma temporeggia ma il nome di Lainez circola già sulla bocca di diversi direttori sportivi in Europa quindi prima si chiude l’affare e meglio è, anche per evitare di farsi coinvolgere in un’asta. La squadra mercato giallorossa però è convinta di poter avere in mano il giocatore e stringe per portarlo a Trigoria.

Il suo arrivo nella capitale potrebbe essere il preludio di una possibile cessione di Cengiz Ünder. Il turco è finito nel mirino dei top club europei, in particolare del Bayern Monaco. In caso di una sua partenza, Monchi non vuole farsi cogliere impreparato.