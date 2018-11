Nel mercato invernale la Roma vuole intervenire su centrocampo e attacco: Monchi punta su Van de Beek e Nastasic

La Roma si avvicina alla sessione invernale di calciomercato, consapevole di dover effettuare alcune operazioni per rinforzare la rosa e cedere chi non rientra più nel progetto tecnico di Eusebio Di Francesco. Nel primo caso, Monchi vuole dare un centrocampista al suo tecnico: il nome è quello di Van de Beek dell’Ajax. Non solo, perché l’idea del ds giallorosso è di acquistare anche in difesa, complice le deludenti prestazioni di Marcano che potrebbe finire al Villareal. Monchi potrebbe così puntare su Rodrigo Caio, che però è in orbita Milan, e Nastasic. Oltre ad acquisti e cessioni, il dirigente spagnolo pensa anche al rinnovo di due elementi fondamentali: Pellegrini e Manolas. In entrambi i casi l’idea della Roma è di alzare o togliere la clausola di rescissione; il centrocampista italiano, infatti, può essere acquistato per 30 milioni, mentre il difensore greco per 36.