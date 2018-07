Calciomercato Roma: si cerca il degno sostituto di Alisson. Trattativa in salita per Olsen, Cech e Donnarumma nomi da ‘fantamercato’

Calciomercato Roma, alla ricerca di un portiere per rimpiazzare il grande vuoto lasciato da Alisson, da poco approdato al Liverpool. Il nome dello svedese Robin Olsen circola da tempo, ma come appreso in esclusiva dalla redazione di Calcio News 24 la trattativa ha subito una frenata nelle ultime ore. Il motivo è dato dalle richieste del Copenaghen, alzate improvvisamente nelle ultime ore. Al momento, l’affare resta in stand-by e lo svedese rimane un obiettivo primario dei giallorossi.

Gli altri nomi: suggestiva l’idea Peter Cech dell’Arsenal, diffusa da The Sun ma smentita da fonti dirigenziali giallorosse. L’altro nome circolato nelle ultime ore è anche quello di Gianluigi Donnarumma, offerto alla Roma dall’agente Mino Raiola: come appreso, il portiere milanista non rientra assolutamente nei piani di mercato di Monchi. Infine, è sfumato il nome di Jeroen Zoet del PSV Eindhoven: il portiere olandese, accostato alla Roma negli ultimi giorni, ha rinnovato col suo club fino al 2021.