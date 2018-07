La Roma reinveste i soldi di Alisson: dopo Malcolm, si prova a chiudere per Olsen e N’Zonzi

Lo svedese è favorito tra i pali mentre Raiola è tornato ad offrire Donnarumma, la Roma ci prova anche per N’Zonzi

Malcom è in arrivo mentre per il successore di Alisson bisognerà pazientare ancora qualche giorno. La Roma ha individuato da tempo in Olsen il degno sostituto del portiere brasiliano ma la trattativa potrà entrare nel binario finale solo all’inizio della prossima settimana. L’agente del portiere ha già presentato al Copenaghen l’offerta da 12 milioni da parte della Roma. I danesi ne chiedono 16, visto il buon Mondiale disputato da Olsen, probabile che si chiuderà a metà strada. Mino Raiola ha proposto Gigi Donnarumma ai giallorossi ma senza incontrare il parere positivo dei capitolini che, visto l’ingaggio altissimo che percepisce al Milan (6 milioni), preferiscono concentrarsi sulla pedina svedese. Monchi non partirà con la squadra per la tournée americana, vuole concentrarsi a completare l’organico da mettere a disposizione di Di Francesco, dove mancano ancora due pedine fondamentali.

Detto di Olsen, il sogno rimane N’Zonzi del Siviglia. Il centrocampista ha una clausola da 35 milioni e fu proprio il ds della Roma a portarlo in Andalusia. L’arrivo del campione del mondo in giallorosso significherebbe l’addio di un altro francese, Gonalons, arrivato l’anno scorso che ha deluso molto spesso le aspettative. Prima di concentrarsi sul sogno nel cassetto, Monchi dovrà quindi trovare una sistemazione all’ex Lione.