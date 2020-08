Calciomercato Roma, prosegue il pressing del Napoli su Veretout: gli azzurri hanno preparato un’offerta di 22 milioni

Allan è ormai con le valigie in mano, dunque il Napoli si sta muovendo in vista del futuro. Gli azzurri – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – hanno messo gli occhi su Jordan Veretout.

L’ex centrocampista viola oggi alla Roma piace a Gattuso, che vuole affidare al francese la regia del suo Napoli. Il brasiliano va da Ancelotti, dunque la compagine partenopea si sta muovendo per occupare la casella vuota che lascerà il centrocampista verdeoro.