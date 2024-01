Roma, sfuma Soyuncu: UFFICIALE il prestito al Fenerbahce

L’Atletico Madrid ha ufficializzato il prestito di Caglar Soyuncu, obiettivo della Roma, al Fenerbahce. I dettagli

L’Atletico Madrid, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato il prestito di Caglar Soyuncu al Fenerbahce. Il difensore era un obiettivo della Roma.

COMUNICATO – «Il nostro club e il Fenerbahce hanno raggiunto un accordo per il prestito di Çağlar Söyüncü alla squadra turca fino al termine della stagione in corso. Il difensore ottomano, arrivato nel nostro club la scorsa estate dal Leicester City, ha difeso la maglia dell’Atleti in nove partite ufficiali, collaborando così alla sua partecipazione alla qualificazione della squadra agli ottavi di finale di Champions League e alle semifinali della Copa del Rey. L’Atlético de Madrid augura a Çağlar Söyüncü buona fortuna per questa nuova sfida professionale».