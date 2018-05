Roma, su Talisca piomba il Manchester United

La Roma è fortemente interessata al talentuoso Talisca, anche se il Manchester United è piombato su di lui

Il calciatore del Besiktas (in prestito dal Benfica) Talisca sarà uno dei protagonisti di questa sessione estiva di calciomercato. Secondo recenti indiscrezioni provenienti dai media britannici, il centrocampista offensivo di proprietà delle ‘Aquile’ è entrato nel mirino del Manchester United, visto che Mourinho è da sempre un suo grande estimatore. Anche la Roma è da tempo sulle tracce del giocatore e avuto più di un contatto con l’entourage del sudamericano. Talisca (il suo vero nome è Anderson Souza Conceicao) nel corso della sua ancora breve carriera ha vinto 2 campionati portoghesi, uno scudetto in Turchia, 2 Supercoppe portoghesi e 2 Coppe di Lega lusitane.

Secondo quanto riporta il ‘Daily Star’ infatti il Manchester United avrebbe già un accordo preliminare col Benfica per il trasferimento dell’esterno offensivo brasiliano. Josè Mourinho è sulle sue tracce in quanto il giocatore può essere utilizzato come ala, seconda punta o in tutti i ruoli sulla trequarti. Il direttore sportivo giallorosso Monchi (vero nome Ramon Rodriguez Verdejo) si era mosso in anticipo per strappare Talisca alla concorrenza, ma attualmente i ‘Red Devils’ sono nettamente in vantaggio per assicurarsi le prestazioni sportive dell’ex prodotto del settore giovanile del Bahia (con cui ha militato tra Primavera e prima squadra dal 2009 al 2014).