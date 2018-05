Mourinho consiglia Joao Mario: «Resta in Premier»

Intervistato in Portogallo, José Mourinho ha parlato del suo connazionale Joao Mario, centrocampista dell’Inter in prestito al West Ham

Jose Mourinho, tecnico del Manchester United, ha parlato di Joao Mario, ex centrocampista dell’Inter ora in prestito al West Ham, in un’intervista rilasciata al quotidiano portoghese Record. Queste le sue parole: «Mi piacerebbe se restasse in Inghilterra. Credo che per lui sia meglio, visto che ha cominciato un buon processo e bisognerebbe portarlo al termine. Può affermarsi nel calcio inglese, se vuole crescere restare in Premier sarebbe la scelta opportuna»

Lo Special One apre alla possibilità United per il giocatore: «Joao Mario ai Red Devils? Perché no. C’è da dire però che il West Ham è un club molto importante che vuole crescere. Joao si sta adeguando: si tratta di un giocatore che pensa e agisce in modo molto veloce, ora sta recuperando intensità e aggressività. A me è sempre piaciuto».