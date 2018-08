Calciomercato Roma, Daniele Verde passerà al Valladolid in prestito: la società giallorossa lo cede in prestito con obbligo di riscatto

Calciomercato Roma: tra i nomi in uscita dal club giallorosso, Daniele Verde verrà ceduto al Valladolid. Come riportato da Sky Sport, l’operazione è definita sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni. Classe 1995, cresciuto nelle giovanili della Roma, il giocatore ha vissuto diverse esperienze in prestito con Frosinone, Pescara, Avellino e, nell’ultima stagione, all’Hellas Verona. Adesso, per Verde si apre la porta per la prima esperienza all’estero: il Valladolid e la Liga spagnola lo aspettano per crescere ancora.