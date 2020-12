I calciatori della Sampdoria che rischiano la cessione durante la finestra invernale di calciomercato: da Ramirez e Colley ad Askildsen

Il nuovo anno si avvicina sempre di più e con lui anche una nuova sessione di calciomercato. Il primo obiettivo della Sampdoria dovrà senz’altro essere la cessione di alcuni esuberi della rosa come Kristoffer Askildsen, che potrebbe lasciare Genova in prestito per trovare maggiore spazio e continuità. Nella lista dei partenti spunta anche il nome di Antonino La Gumina in caso di arrivo alla corte di Claudio Ranieri di una nuova punta (sarà comunque necessario pagare anticipatamente l’Empoli, fattore da non sottovalutare).

A rischio cessione, però, ci sono illustri pedine dell’organico del calibro di Omar Colley e Gaston Ramirez. Per il difensore gambiano suonano nuovamente le sirene della Premier League, mentre il trequartista uruguaiano è in scadenza di contratto e, dato il mancato accordo sul rinnovo, potrebbe essere venduto a gennaio per permettere al club blucerchiato di ricavare un piccolo tesoretto.