Praet, il Siviglia sfida le big italiane: i dettagli

Arrivato nell’estate 2016 dall’Anderlecht, Dennis Praet ha fatto il salto di qualità con la Sampdoria e non mancano le richieste: Siviglia pronto a sfidare le big italiane

Crescita esponenziale per Dennis Praet. Il centrocampista belga è tra i calciatori che hanno più ottenuto dalla gestione Marco Giampaolo alla Sampdoria: prelevato dall’Anderlecht nell’estate 2016 per 10 milioni di euro, il belga ha moltiplicato il suo valore di mercato attraverso le ottime prestazioni e non mancano i club interessati…

Nelle ultime settimane i club italiani si sono fatti avanti: dalla Juventus alla Roma, sondaggi con l’entourage del belga per valutare margini di trattativa. Ma non solo: secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il Siviglia ha messo nel mirino il fantasista di Leuven. Attesi aggiornamenti, asta multimilionaria in vista per Praet…