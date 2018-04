Praet e la Juve: «Fa piacere l’interesse del miglior club d’Italia»

Il centrocampista della Sampdoria, Dennis Praet, ha parlato dell’interesse della Juventus nei suoi confronti. Ecco le sue parole tra presente e futuro

Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria, classe 1994, potrebbe lasciare la formazione blucerchiata al termine della stagione. Il calciatore belga ha una clausola da 25 milioni di euro, valida anche per l’Italia, e potrebbe andare via. Sulle tracce del belga c’è la Juventus ma si sono mosse anche Inter e Roma. Il calciatore della Sampdoria ha parlato al Corriere dello Sport del suo futuro, strizzando l’occhio alla Juve: «Se mi seguono mi fa piacere».

Prosegue il centrocampista della Sampdoria: «Se la Juventus mi sta seguendo, mi fa piacere e certo non mi lascia indifferente il fatto che la più grande squadra d’Italia sia interessata a me. Qua però sono felice e penso solo alla Sampdoria. Di questa storia davvero non so niente: in Italia ci sono tante voci di mercato. Gli osservatori della Juve vengono a vedermi? Vengono per me? Alla Samp di giocatori bra- vi e giovani ce ne sono tanti».