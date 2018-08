Calciomercato Sampdoria, rebus Pedro Obiang: attesa entro domani la risposta definitiva del West Ham

Dentro o fuori: la Sampdoria attenderà fino a domani la risposta del West Ham per Pedro Obiang, altrimenti cambierà obiettivo per il centrocampo. La dirigenza blucerchiata è al lavoro da settimane per il ritorno a Genova della mezzala spagnola, con il muro Hammers che non crolla: difficoltà da parte dei londinesi a trovare un sostituto.

Come evidenziato da Sky Sport, il West Ham è su diversi profili per la mediana, basti pensare a Sturaro e Joao Mario, ma nessuno di questi è raggiungibile in prestito con diritto di riscatto, formula messa sul piatto dalla Sampdoria per Obiang. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, la Samp non attenderà altro tempo…