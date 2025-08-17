Calciomercato Sassuolo, Adli è il sogno per il centrocampo! Ecco la posizione tra Milan e neroverdi - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: trattativa in corso per Yacine Adli, ma il giocatore prende tempo

Il Calciomercato Sassuolo continua a muoversi con grande attenzione, alla ricerca di colpi di qualità che possano dare nuova linfa al centrocampo neroverde. Tra i nomi caldi di queste ore c’è quello di Yacine Adli, centrocampista classe 2000 di proprietà del Milan, reduce da una stagione in prestito alla Fiorentina. L’interesse del Sassuolo era già emerso nei giorni scorsi, ma adesso la situazione si è evoluta: secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano in italiano, è in corso una trattativa tra il club emiliano e il giocatore.

Il Calciomercato del Sassuolo, quindi, ha messo Adli tra le priorità per rinforzare la linea mediana, puntando su un profilo tecnico, giovane e con esperienza già in Serie A. Tuttavia, nonostante i contatti in corso, l’operazione non è ancora in fase avanzata. Il calciatore, infatti, non ha ancora dato il proprio assenso definitivo al trasferimento. Il Sassuolo rappresenterebbe per lui una destinazione interessante, soprattutto per il tipo di gioco proposto e per le opportunità di continuità, ma al momento Adli sta riflettendo sulla proposta.

Dal canto suo, il Milan sarebbe favorevole a una cessione, anche per alleggerire il centrocampo dopo i nuovi innesti arrivati in estate. La formula dell’operazione potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, un’opzione gradita anche al Calciomercato Sassuolo, sempre attento a operazioni sostenibili e con prospettive di valorizzazione.

Il club neroverde, in questa fase, vuole evitare di forzare i tempi e aspetterà la decisione del giocatore. Il progetto tecnico del Sassuolo potrebbe rivelarsi ideale per un profilo come quello di Adli, che ha bisogno di rilanciarsi dopo una stagione non particolarmente brillante in maglia viola.

Il Calciomercato Sassuolo si conferma dunque attivo, ma anche cauto e strategico: l’obiettivo è costruire una squadra giovane, competitiva e funzionale alla filosofia di gioco neroverde. La pista Adli resta calda, ma servirà ancora qualche giorno per capire se ci saranno sviluppi concreti e se il centrocampista francese accetterà di vestire la maglia del Sassuolo.