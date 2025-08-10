Calciomercato Sassuolo, spunta una nuova idea per prendere un big di Serie A. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: occhi puntati su Ben Lhassine Kone del Como

Il calciomercato Sassuolo continua a registrare movimenti in entrata, con particolare attenzione rivolta al centrocampo. Dopo le parole dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali, che ha confermato l’intenzione di rafforzare il reparto mediano, il club neroverde sembra aver messo gli occhi su un nuovo profilo: si tratta di Ben Lhassine Kone, centrocampista di proprietà del Como.

Il giocatore, classe 2000, è reduce da una stagione in prestito al Frosinone, dove ha collezionato diverse presenze e segnato una rete significativa nella vittoria dei ciociari contro il Genoa allo stadio Ferraris. Tornato alla base, Kone è stato inserito nella lista dei cedibili dalla dirigenza comasca, complice il mercato faraonico condotto dal Como in questa finestra estiva. Dopo l’arrivo di numerosi rinforzi, infatti, la società lombarda ha necessità di sfoltire la rosa, e il nome di Kone è tra i primi a essere finito sul mercato.

Il calciomercato Sassuolo ha già avuto contatti recenti con il Como, come dimostra l’accordo trovato per l’esterno offensivo Fadera. Proprio per questo, i rapporti tra i due club potrebbero agevolare una nuova operazione, con Kone che rappresenta un’occasione interessante sia dal punto di vista tecnico che economico. Il centrocampista ivoriano ha mostrato buone qualità in Serie A, ed è considerato un profilo in crescita.

Tuttavia, il Sassuolo non è l’unico club interessato. Anche la Sampdoria, impegnata a costruire una squadra competitiva per il prossimo campionato di Serie A, avrebbe manifestato interesse per il centrocampista. Dopo l’arrivo dello svincolato Liam Henderson, ex Empoli, la dirigenza doriana è alla ricerca di ulteriori innesti per dare qualità e dinamismo al reparto di mister Donati.

Secondo quanto riportato dal portale africafoot.com, entrambe le società avrebbero chiesto informazioni su Kone, ma al momento non si registrano offerte ufficiali. Resta da vedere quale club affonderà il colpo nelle prossime settimane.

Il calciomercato Sassuolo, dunque, prosegue con attenzione, alla ricerca di profili giovani ma già pronti per dare il loro contributo. Kone, per caratteristiche fisiche e tecniche, sembra corrispondere all’identikit tracciato da Carnevali e dallo staff tecnico, sempre più determinati a riportare competitività alla rosa.