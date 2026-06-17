Calciomercato Serie A: Milan su Trincao e Hjulmand, Juve su Elmas. Le novità su Fiorentina, Como, Torino e Atalanta

Calciomercato Serie A: ultimissimi aggiornamenti su Milan, Juve, Fiorentina, Como, Torino e Atalanta

Il mercato estivo entra nel vivo, con le principali squadre di Serie A pronte a ridisegnare le proprie rose. Dalle ambizioni del nuovo ciclo rossonero alle strategie mirate di bianconeri, viola e bergamaschi, ecco il quadro completo delle trattative più calde di Gianluca Di Marzio a L’Originale.

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Milan: Amorim punta sui suoi fedelissimi

L’ufficialità di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan, legato al club da un contratto triennale, ha subito delineato le prime strategie di mercato. Il tecnico portoghese guarda in casa dello Sporting Lisbona, puntando su due profili a lui molto graditi: Morten Hjulmand e Francisco Trincao. Il centrocampista classe ’99, già noto in Italia per i suoi trascorsi al Lecce, è cresciuto esponenzialmente fino a diventare capitano sotto la gestione Amorim, tanto che quest’ultimo lo avrebbe voluto persino al Manchester United. Trincao, anch’egli del ’99, è molto apprezzato per la sua capacità di svariare su tutto il fronte offensivo dietro la punta centrale.

Juventus: duello Vicario-Martinez e le manovre in uscita

In casa Juventus prosegue la ricerca di un nuovo estremo difensore. Il ballottaggio principale è tra Guglielmo Vicario ed Emiliano Martinez. Il portiere del Tottenham rappresenta un’opzione con un ingaggio più economico, ma un costo del cartellino superiore rispetto all’argentino. I due provengono da annate diametralmente opposte: l’italiano ha sofferto per un infortunio alla mano lottando per la salvezza, mentre il Dibu ha conquistato l’Europa League e l’accesso in Champions con l’Aston Villa. Parallelamente, per l’attacco bianconero spunta il nome di Elmas, profilo che gode dell’approvazione di Spalletti. Sul fronte uscite, il Chelsea ha bussato alla porta per Andrea Cambiaso per sostituire Cucurella, inserendosi in una corsa che vede già attivi Barcellona e Como.

Le strategie di Fiorentina e Atalanta

La Fiorentina lavora intensamente sugli esterni. I viola hanno riallacciato i contatti per Brooke Norton-Cuffy, classe 2004 reduce da un’ottima annata al Genoa (27 presenze, 2 reti). Contestualmente, prosegue il pressing su Luca Koleosho (di proprietà del Burnley, in prestito al Paris FC). L’operazione sfiora i 9-10 milioni di euro e il giocatore, in cerca di continuità, gradirebbe un ritorno in Italia.

L’Atalanta ha invece messo nel mirino Costantino Favasuli. L’esterno classe 2004 del Catanzaro si è messo in grande evidenza nello scorso campionato di Serie B e rappresenta la primissima alternativa per la squadra di Sarri, specialmente in caso di partenza di Bellanova o per cautelarsi vista la scadenza contrattuale di Zappacosta.

Torino e Como: si cerca tra i pali e in difesa

Il Torino sonda il terreno per un nuovo portiere e pensa a Federico Ravaglia. Il classe ’99, affermatosi come solido vice al Bologna (17 presenze nell’ultimo campionato), potrebbe arrivare in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto. Infine, il Como vira con decisione su Jaouen Hadjam, terzino sinistro in forza allo Young Boys, in seguito alle complicazioni insorte per il brasiliano Kaiki a causa di problematiche legate ai termini di pagamento con il Cruzeiro.