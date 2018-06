Recompra in Serie A: manna per plusvalenze e bilanci

Buone notizie per i club di Serie A: dal 1° giugno in Italia c’è la recompra, una manna per fare plusvalenze e tenere in ordine i bilanci

Il calciomercato è alle porte: dall’1 luglio 2018 i club di Serie A ufficializzeranno i colpi in entrata già effettuati in queste settimane e potranno sancire effettivamente i nuovi rinforzi ma anche le uscite. Ma c’è di più: a partire da questa stagione, già dall’1 giugno 2018, è arrivata la famosa ‘recompra’, secondo la quale un club può vendere un giocatore, molto spesso un giovane di belle speranze, e fissa fin da subito il prezzo per riacquistarlo più avanti. Ed è una manna economica non di poco conto…

Infatti i club possono usufruire del diritto di riacquisto per fare importanti plusvalenze e mettere in ordine i conti. Ma c’è un rischio, ovvero che le società di Serie A ne ‘abusino’ e da mossa di mercato diventi una mera operazione finanziaria. L’Inter è il club che più è coinvolto nella vicenda: i nerazzurri devono fare 40 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno 2018 e la dirigenza sta cedendo attraverso questa formula i talenti della Primavera. E difficilmente in futuro non torneranno a casa…