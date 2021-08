Calciomercato Spezia, sinergia con il Sassuolo per Antiste: le ultime

Calciomercato Spezia, completato un affare in sinergia con i neroverdi. Janis Antiste arriverà presto in Liguria: le ultime

Come riportato da Sky Sport, Spezia e Sassuolo hanno quasi completato un affare in sinergia. Al centro degli interessi dei due club il giovane attaccante 19enne Janis Antiste, attualmente in forza al Tolosa ma pronto a sbarcare in Italia.

Affare che andrà in porto sulla base di 4,5 milioni di euro, con visite mediche in Liguria fissate per lunedì prossimo.