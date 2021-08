Calciomercato Torino, avviati i contatti per Eray Comert

Calciomercato Torino, l’ultima idea per i granata per rinforzare il reparto arretrato porta al centrale svizzero: tutti i dettagli

In casa Torino si lavora per rinforzare il reparto arretrato, rimasto orfano di N’Koulou, che non ha rinnovato il proprio contratto. La Gazzetta dello Sport, riporta l’avvio dei contatti con il Basilea per lo svizzero di origini turche Eray Comert.

23 anni, seguito negli scorsi mesi anche dall’Arsenal, Comert è un regista difensivo adatto a giocare al centro nella difesa a tre, proprio come richiesto dal tecnico Juric.