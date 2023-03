Calciomercato Torino, già programmate due cessioni in casa granata per la prossima estate: i nomi in uscita

Secondo quanto riferisce Tuttosport, in casa Torino si prepara una mezza rivoluzione in difesa in vista della prossima estate.

Djidji e Ola Aina sono i nomi in uscita in casa granata per liberare spazio per nuovi rinforzi richiesti a più riprese dal tecnico Ivan Juric.