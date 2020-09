Calciomercato Torino, granata in trattativa per Torreira: braccio di ferro, ma la società di Cairo alza il pressing per il centrocampista

Prosegue il braccio di ferro tra Torino e Arsenal per arrivare a Lucas Torreira. Il centrocampista dell’Arsenal, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, è ormai in uscita dai gunners.

Il presidente del Torino – si legge – non ha paura del ritorno della Roma e alza il tiro: aumenta il pressing, il numero dei granata vuole portare a Giampaolo un nuovo regista.