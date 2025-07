Calciomercato Verona, si pensa ad un colpo a sorpresa per quanto riguarda la difesa. Ecco l’indiscrezione

Calciomercato Verona: Fali Candé nome caldo per la difesa, ma c’è concorrenza. Ecco la situazione attuale dei gialloblu

Il calciomercato Verona entra nel vivo e si concentra in particolare sul rafforzamento del reparto difensivo. Tra i profili più seguiti in questa fase c’è Fali Candé, difensore attualmente in forza al Venezia, reduce da una stagione convincente nonostante la retrocessione.

Candé, classe 1998, è un giocatore duttile in grado di ricoprire più ruoli nel pacchetto arretrato: può giocare sia da centrale che da esterno sinistro, caratteristica molto apprezzata dal direttore sportivo Sean Sogliano e soprattutto dal tecnico Paolo Zanetti. Proprio l’allenatore gialloblù avrebbe indicato il difensore della Guinea-Bissau come uno dei profili ideali per dare solidità e profondità alla nuova linea difensiva del Verona.

Le qualità fisiche di Candé – forza, velocità e capacità di resistere nei duelli individuali – lo rendono particolarmente adatto al gioco richiesto da Zanetti. Il tecnico apprezza soprattutto la sua capacità di offrire alternative tattiche, in particolare come possibile alternativa a Domagoj Bradarić, giocatore di spinta e qualità ma meno solido in contesti ad alta intensità fisica.

Il calciomercato Verona, però, dovrà fare i conti con una concorrenza crescente. Lecce e Bologna hanno infatti messo gli occhi su Candé e potrebbero presto presentare delle offerte ufficiali. Il Lecce è alla ricerca di un laterale mancino che possa garantire solidità e corsa, mentre il Bologna, dopo l’arrivo di Vincenzo Italiano, valuta il giocatore come possibile rinforzo per allungare le rotazioni in vista della stagione europea.

Il calciomercato Verona, dal canto suo, conta sulla tempestività dell’interesse e sul progetto tecnico che Zanetti sta cercando di costruire. In un mercato sempre più dinamico, la dirigenza gialloblù sa che sarà fondamentale agire con decisione per evitare aste e colpi di scena.

Il nome di Candé resta quindi tra i più caldi del calciomercato Verona, e nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi concreti. La priorità resta quella di dare a Zanetti una rosa competitiva, fisica e pronta per affrontare le sfide della prossima Serie A.