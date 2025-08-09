Calciomercato Verona, Izzo fortemente nel mirino dei gialloblu - Calcio News 24

Calciomercato Verona: occhi su Armando Izzo per rinforzare la difesa. La situazione attuale

Il Calciomercato Verona inizia a prendere forma e uno dei reparti su cui la dirigenza intende intervenire con decisione è la difesa. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, l’Hellas avrebbe messo nel mirino Armando Izzo, difensore centrale classe 1992 reduce dalla stagione con il Monza, culminata con una retrocessione che ha lasciato l’amaro in bocca al giocatore e al club brianzolo.

Il nome di Izzo non è nuovo al calcio italiano e rappresenta una figura esperta e affidabile per il reparto arretrato. Nel corso della sua carriera ha vestito maglie importanti come quelle del Genoa, Torino, Avellino e Triestina, accumulando una solida esperienza in Serie A. Nella stagione 2024/25 ha collezionato 33 presenze tra campionato e Coppa Italia, arricchite da un gol e un assist, dimostrando ancora una volta di poter garantire un rendimento costante, sia in termini di prestazioni che di leadership.

All’interno del contesto del Calciomercato Verona, l’eventuale arrivo di Izzo rappresenterebbe una mossa strategica: un profilo di esperienza che potrebbe guidare un reparto difensivo giovane e in parte da ricostruire. L’Hellas, che si prepara ad affrontare una stagione fondamentale per consolidare la propria permanenza in Serie A, ha bisogno di elementi che conoscano bene le dinamiche del campionato italiano e sappiano affrontare le pressioni dei momenti più delicati.

Izzo, oltre alla sua solidità difensiva, porta con sé anche una buona capacità di impostazione e un temperamento che lo rende un leader naturale all’interno dello spogliatoio. Nonostante la retrocessione con il Monza, il giocatore ha mantenuto un livello di prestazioni elevato, e proprio per questo motivo è tornato a essere un profilo appetibile per diversi club della massima serie.

Per il Calciomercato Verona, dunque, Izzo rappresenta una pista concreta, soprattutto se si considerano le esigenze di rinnovamento difensivo e la volontà del tecnico di avere a disposizione giocatori pronti fin da subito. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma i contatti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane, con la dirigenza scaligera che valuta attentamente costi, condizioni e tempistiche per portare il difensore campano in gialloblù.

Il nome di Armando Izzo è quindi uno dei più caldi sul taccuino del Calciomercato Verona.

Se vuoi, posso aggiungere una sezione con i possibili nomi alternativi in difesa.