Calcioscommesse, ci risiamo: infortunio sospetto per un arbitro, per la prima volta è stato coinvolto un arbitro che dirige tra i professionisti

Il calcioscommesse torna ad agitare il calcio italiano: come si legge sull’edizione odierna de La Repubblica, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo su una vicenda che risale a fine gennaio.

Il match incriminato riguarda una partita di serie C con flussi anomali di puntate su un risultato diverso da quello che sta maturando in campo. La partita è sospesa dall’arbitro, che ha accusato un infortunio: in questo modo i flussi di puntate sono stati interrotti e le persone che hanno scommesso sono riuscite a recuperare l’importo giocato senza perdere nulla.