Calendario Juventus fino alla sosta: si riapre davvero il discorso Scudetto? Classifica e confronto con le altre big in corsa!

Calendario Juventus fino alla prossima sosta: adesso si riapre il discorso Scudetto? Classifica e confronto con le altre squadre in corsa

Dopo il pareggio tra Napoli e Inter e quello dell’Atalanta contro il Venezia, si riapre il discorso Scudetto per i bianconeri? In caso di vittoria lunedì contro il Verona può salire a -6 dalla vetta. Analizziamo il calendario delle prime quattro squadre in classifica a confronto da qui alla sosta per le Nazionali.

Classifica Serie A

1) Inter 58*

2) Napoli 57*

3) Atalanta 55*

4) Juventus 49

*Una partita in più

Calendario Inter

Feyenoord-Inter (5 marzo ore 18.45)

Inter-Monza (8 marzo ore 20.45)

Inter-Feyenoord (11 marzo ore 21.00)

Atalanta-Inter (16 marzo ore 20.45)

Calendario Napoli

Napoli-Fiorentina (9 marzo ore 15.00)

Venezia-Napoli (16 marzo ore 12.30)

Calendario Atalanta

Juventus-Atalanta (9 marzo ore 20.45)

Atalanta-Inter (16 marzo ore 20.45)

Calendario Juve

Juventus-Verona (3 marzo ore 20.45)

Juventus-Atalanta (9 marzo ore 20.45)

Fiorentina-Juventus (16 marzo ore 20.45)