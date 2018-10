Rino Gattuso vuole trovare il vero Hakan Calhanoglu. Il giocatore del Milan non ha ancora reso al massimo in questa stagione

«E ora manca solo Calhanoglu» ha detto Rino Gattuso dopo la sfida con il Sassuolo. Contro i neroverdi è andato in gol Suso, tornato a splendere come nei giorni migliori ma non si è ancora visto il miglior Calha. Il giocatore del Milan, fondamentale nella passata stagione con Gattuso in panchina, non sta brillando e sta faticando più del dovuto. Tra giocatore e tecnico c’è stima. Il giocatore ha elogiato a più riprese l’allenatore e c’è massima fiducia nei confronti di Hakan.

Tre gol e 4 assist nelle ultime giornate della scorsa stagione, quest’anno Hakan manca ancora all’appello. Il giocatore non ha inciso e anche a Reggio Emilia contro il Sassuolo è apparso fuori dal gioco di Gattuso. Calha faticò anche la scorsa stagione con Montella, poi dopo l’arrivo di Gattuso iniziò una nuova annata per lui. Il gol alla Fiorentina, da subentrato, segnò la svolta. Fu un vero e proprio capolavoro del tecnico rossonero con il turco che era già stato bollato come flop ma, per alcuni tratti della stagione, arrivò anche a prendersi il Milan sulle spalle. Gattuso non gli ha mai fatto mancare la fiducia e ora, dopo Suso, ha già individuato il prossimo obiettivo: risvegliare l’Hakan che dorme.