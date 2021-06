Calhanoglu Inter, anticipate Juventus e Atletico Madrid: i dettagli

Calciomercato Inter: una trattativa lampo per i nerazzurri quella per arrivare ad Hakan Calhanoglu, con Juventus e Atletico Madrid che sarebbero state bruciate

Accelerata decisiva in poche ore dell’Inter per l’ingaggio di Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco non rinnova con il Milan, con l’inserimento decisivo dei nerazzurri per portarlo alla corte di Simone Inzaghi per sostituire Eriksen.

Ieri sera intorno alle 21.15 Calhanoglu è rientrato a Milano insieme alla compagna e questa mattina svolgerà le rituali visite mediche prima all’Humanitas di Rozzano e poi la seconda parte con l’idoneità al Coni. Nel pomeriggio raggiungerà poi la sede di Viale della Liberazione per la firma sul nuovo contratto con i campioni d’Italia. Come scrive La Gazzetta dello Sport l’Inter in 48 ore ha chiuso la trattativa, anticipando le mosse di Atletico Madrid e Juventus che avevano operato dei sondaggi concreti per l’ormai ex Milan.