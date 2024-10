Turchia, Calhanoglu si gode il successo: «Abbiamo diretto tutta la partita fino alla fine. La prossima partita sarà importante, ecco perchè»

Calhanoglu si gode il successo con la Turchia: «Abbiamo diretto tutta la partita fino alla fine. La prossima partita sarà importante». Le parole

Vittoria sofferta per la Turchia di Calhanoglu, che con 1-0 grazie alla rete di Kahveci vince di misura contro Montenegro. In vista dei prossimi impegni della Nazionale, il centrocampista dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni:

PAROLE– «Non dobbiamo sottovalutare l’avversario, anche loro hanno giocato bene. Abbiamo avuto un po’ di difficoltà perché abbiamo giocato su un terreno difficile. Oggi abbiamo diretto tutta la partita fino alla fine e abbiamo giocato con pazienza. L’importante era non mollare la partita. Eravamo un po’ più rilassati dopo aver segnato il gol, ma la cosa più importante ovviamente era non uscire dal gioco. La prossima partita sarà molto importante per noi. È stato un bene per noi che Galles e Islanda abbiano pareggiato. In Islanda ci aspetta una partita difficile: so che farà freddo perché sono andato lì, spero che torneremo vittoriosi. Vogliamo chiudere il gruppo da leader, questo è il nostro obiettivo».