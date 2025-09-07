Calhanoglu, il Galatasaray non molla: futuro in bilico per il regista dell’Inter

Calhanoglu, il Galatasaray non molla il giocatore nerazzurro: il futuro in bilico per il regista dell’Inter. Tutti i dettagli

Il nome di Hakan Calhanoglu, 31 anni, centrocampista turco e leader tecnico dell’Inter, continua a circolare con insistenza nelle voci di mercato, nonostante la chiusura della sessione estiva. A riaccendere il dibattito è stato il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha commentato le recenti dichiarazioni di Okan Buruk, allenatore del Galatasaray ed ex centrocampista della Nazionale turca.

Secondo Romano, le parole di Buruk riaprono un capitolo mai del tutto archiviato. Il tecnico ha infatti rivelato che Calhanoglu era disposto a compiere “sacrifici importanti” pur di trasferirsi a Istanbul, confermando come il club giallorosso abbia provato fino all’ultimo giorno di mercato a chiudere l’operazione. L’offerta da 10 milioni di euro, però, è stata respinta dall’Inter, che considera il regista turco un elemento imprescindibile nello scacchiere di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro e campione d’Europa 2010.

Una pista ancora aperta

Il Galatasaray non sembra intenzionato a rinunciare al suo obiettivo. Come sottolineato da Romano, le dichiarazioni di Buruk sono un messaggio chiaro: la volontà di riportare Calhanoglu in patria resta viva, con possibili sviluppi già a gennaio o, più realisticamente, nell’estate 2026. In Turchia, il mancato arrivo del centrocampista è stato vissuto come una “ferita aperta”, vista l’importanza simbolica del giocatore per il progetto tecnico e per il legame con il calcio turco.

Inter, equilibrio tra presente e futuro

Il mercato in Turchia è ancora aperto, ma senza possibilità di inserire nuovi acquisti nella lista Champions League, il che limita le mosse immediate. Per l’Inter, la questione resta delicata: Calhanoglu è uno dei leader dello spogliatoio, uomo chiave in cabina di regia e punto di riferimento per compagni e tifosi. Allo stesso tempo, il giocatore non ha mai nascosto il legame emotivo con la sua terra d’origine.

Con un centrocampo rinforzato dagli arrivi di Petar Sucic, giovane talento croato, e Andy Diouf, dinamico mediano francese, i nerazzurri hanno alternative di qualità. Tuttavia, se il Galatasaray dovesse presentarsi con un’offerta più vicina alle richieste del club, la dirigenza interista potrebbe trovarsi davanti a un bivio importante.