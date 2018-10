Ora manca solo Calhanoglu: Hakan, questione di mira o di testa?

Adesso manca solo Hakan Calhanoglu. Stagione a secco, sin qui, per il turco che non si è sbloccato nemmeno in Nazionale

Tira aria di derby, tira aria di Hakan Calhanoglu? Il numero 10 del Milan non ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi e non ha ancora trovato la via del gol. Il giocatore potrebbe ripetere la scorsa annata, quando faticò nella prima parte ed esplose nella seconda, con l’arrivo di Gattuso in panchina. Rino continua a pungolare e a coccolare il turco che continua a non sbloccarsi: il giocatore non è andato a rete nemmeno con la sua Nazionale e a Milanello sperano di vederlo esultare tra una settimana, nel derby.

Il problema potrebbe essere psicologico perché Hakan ci prova, prende la mira ma al primo errore si abbatte: 10 tiri tentati in 6 gare di Serie A, è il secondo rossonero per tiri fuori, 7, ma solo il quinto per tiri in porta, con 3 tentativi. Davanti a lui ci sono Kessie (5), Higuain (6), Bonaventura (9) e Suso (14). Gattuso, dopo aver rigenerato Suso, avrà il compito di rigenerare, ancora una volta, Calha. «Lo ringrazio: mi ha detto di liberare la mente e giocare fidandomi delle mie qualità» aveva detto il turco alcuni mesi fa, riferendosi a Gattuso. Ecco, forse per sbloccarsi deve sbloccare la mente. Ancora una volta.