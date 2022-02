ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Caos Calvarese: irrompe nello spogliatoio dell’arbitro! Episodio avvenuto al termine di Roma-Genoa del 5 febbraio scorso

Al termine del movimentato finale dello scorso Roma-Genoa, finito 0-0, a quanto appreso da Il Tempo, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, oggi match analyst con focus sugli arbitraggi per i giallorossi, avrebbe fatto irruzione nello spogliatoio del direttore di gara Rosario Abisso.

La motivazione che ha spinto Calvarese a compiere questo gesto sarebbe stata la volontà di ottenere chiarimenti in merito all’espulsione di Zaniolo.

La Roma non rischia nulla, in quanto Calvarese non è un suo tesserato. Tutt’al più è ipotizzabile un’ammenda o una squalifica per i suoi dirigenti.

Le uniche conseguenze gravi sarebbe state corse dall’arbitro aggredito qualora non avesse denunciato l’avvenimento: dato che c’è stato l’esposto all’AIA, non si pone il problema.