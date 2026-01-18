Camarda Lecce, Sticchi Damiani rivela: «Con 20 giorni di riposo può rientrare. Per noi non è cambiato nulla, potrà…»

Camarda Lecce, Saverio Sticchi Damiani – presidente dei salentini – è uscito allo scoperto sul futuro dell’attaccante 2008 di proprietà del Milan

A DAZN prima di Milan Lecce, Saverio Sticchi Damiani ha parlato della situazione Francesco Camarda, in prestito dai rossoneri ai salentini.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

CAMARDA – «Su Camarda non ci sono particolari novità per quanto ci riguarda. Ha avuto questo problema, è stato curato dai nostri medici, è stato visitato da uno specialista. C’è unanimità che con 20 giorni di riposo può rientrare, ovviamente dovrà fare terapie conservative. Ci potrà dare una mano sino alla fine del campionato. Per noi non è cambiato nulla, non ci sono novità particolari per quanto ci riguarda».