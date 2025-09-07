Camoranesi: «Mi piacerebbe allenare in Italia. Intanto faccio il tifo per Gattuso». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista di Juventus e Nazionale

Attualmente in pausa, ma con un’inestinguibile voglia di tornare in panchina. Mauro Germán Camoranesi, indimenticato campione del mondo con l’Italia nel 2006, sta vivendo un periodo di riflessione dopo aver concluso la sua ultima avventura a Cipro lo scorso aprile. Da allora, l’ex centrocampista azzurro non allena, ma la sua passione per il calcio è più viva che mai. È stata intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Guardando indietro, alla sua carriera da allenatore finora, come la definirebbe?

«È in divenire. Sto facendo gavetta da un bel po’ di tempo. Ho iniziato dieci anni fa e ho sempre lavorato all’estero nonostante io viva in Italia. A maggio ho finito l’esperienza a Cipro, con l’Anorthosis, e adesso sono in questo periodo di stand-by. Ma vediamo di ripartire, magari a ottobre rientro nel giro».

Quindi in futuro si vede ancora in un campionato straniero?

«Questo non lo so perché non dipende solo da me. Visto che vivo in Italia mi piacerebbe rientrare nel giro, anche se so che è difficile. Comunque l’importante è lavorare».

Parliamo di Nazionale: ha visto Italia-Estonia?

«Non sono riuscito a vederla perché stavo prendendo il volo per venire qui a Reggio Calabria, però ho visto il risultato e poi gli highlights. Ma soprattutto avevo già fatto caso al fatto che a fine primo tempo avevamo fatto 16/17 tiri eppure eravamo ancora sullo 1-0, già da quello si capiva che la partita si sarebbe sbloccata al primo tiro. Poi è finita 5-0: meritatissimo».

È contento per Gattuso?

«Sì, molto. Penso che lui possa dare una bella spintarella a questa Nazionale che negli ultimi anni ha cambiato tanti allenatori. Lui è giovane, ha già dimostrato di essere un grande allenatore, ma un suo grande pregio è quello di saper gestire i gruppi e per me questo fa davvero tanto la differenza. Per me farà molto bene».

Cosa serve per tornare al Mondiale?

«Già con un buon risultato contro Israele il cammino sarebbe meno tormentato. Ma la certezza intanto è che noi siamo tutti uniti a spingere Rino e la Nazionale».