Campbell consiglia l’Everton: «Prendete lui per la panchina»

L’ex calciatore Kevin Campbell ha consigliato la dirigenza dell’Everton su quale allenatore puntare dopo l’addio di Ancelotti

L’ex giocatore Kevin Campbell ha parlato ai microfoni di SkySport UK consigliando la dirigenza dell’Everton su quale allenatore ingaggiare per sostituire Carlo Ancelotti. Ecco le sue parole.

«Ora bisogna reagire in modo positivo. Il progetto è ancora lì, bisogna prendere un allenatore di qualità. È molto importante inviare un messaggio ai tifosi. Secondo me la società dovrebbe scegliere il meglio sulla piazza: in questo momento è Antonio Conte»