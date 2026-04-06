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Calciomercato

Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana

Published

4 ore ago

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Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana: cosa può succedere in estate

Il futuro di Joao Cancelo può essere ancora al Barcellona. Secondo gli ultimi aggiornamenti rilanciati da Fabrizio Romano, il club blaugrana ha già fatto sapere a Jorge Mendes di voler trattenere il laterale portoghese anche oltre il prestito dall’Al Hilal. La volontà del giocatore va nella stessa direzione: Cancelo si trova bene in Catalogna e vorrebbe continuare la sua esperienza in blaugrana. Nelle prossime settimane sono attesi nuovi contatti tra i due club per definire formula e struttura dell’eventuale operazione.

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PAROLE – «🚨🔵🔴 A quanto pare il Barcellona ha già informato l’agente di João Cancelo, Jorge Mendes, della volontà di trattenere il terzino.
Anche Cancelo vorrebbe restare, dato che è un tifoso del Barça e si trova bene nel club.
Seguiranno colloqui con Al Hilal sulla formula/struttura.».

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