Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana: cosa può succedere in estate

Il futuro di Joao Cancelo può essere ancora al Barcellona. Secondo gli ultimi aggiornamenti rilanciati da Fabrizio Romano, il club blaugrana ha già fatto sapere a Jorge Mendes di voler trattenere il laterale portoghese anche oltre il prestito dall’Al Hilal. La volontà del giocatore va nella stessa direzione: Cancelo si trova bene in Catalogna e vorrebbe continuare la sua esperienza in blaugrana. Nelle prossime settimane sono attesi nuovi contatti tra i due club per definire formula e struttura dell’eventuale operazione.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

PAROLE – «🚨🔵🔴 A quanto pare il Barcellona ha già informato l’agente di João Cancelo, Jorge Mendes, della volontà di trattenere il terzino.

Anche Cancelo vorrebbe restare, dato che è un tifoso del Barça e si trova bene nel club.

Seguiranno colloqui con Al Hilal sulla formula/struttura.».