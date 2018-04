Candreva e Miranda futuro in bilico: l’Inter vorrebbe prolungare con entrambi

Come riferisce il quotidiano Tuttosport, il futuro di Joao Miranda e Antonio Candreva è tutt’altro che tinto di neroazzurro: la società deve decide il loro destino

A differenza di quanto può sembrare, viste le ultime panchine per Antonio Candreva a discapito della freschezza di Yann Karamoh, l’esterno italiano non è ai margini dell’Inter. Prova ne è il fatto che le parti si ritroveranno a bocce ferme per decidere di prolungare l’accordo che lega l’ex laziale al club nerazzurro per un’altra stagione, arrivando fino al 2021. Argomento appena sfiorato nell’incontro di una settimana fa tra Piero Ausilio, direttore sportivo del club nerazzurro, e Federico Pastorello.

Un discorso simile riguarda pure Joao Miranda che invece è a oggi legato all’Inter fino al giugno 2019. Ausilio anche in questo caso si siederà a trattare con i procuratori del brasiliano ma è molto probabile che scatti il rinnovo per un altro anno. A settembre Miranda compirà 34 anni e dopo la rassegna mondiale potrebbe anche salutare la nazionale brasiliana. In questo caso potrebbe diventare una riserva di lusso nello scacchiere di Spalletti visto anche l’arrivo di Stefan De Vrij. Quel che è certo è che l’Inter apprezza le qualità da leader di entrambi e non vorrà privarsene in una stagione dove sarà impegnata su tre fronti.