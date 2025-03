Candreva: «Futuro? Non mi dispiacerebbe fare l'opinionista. Juventus? Cambiare quotidianamente o in ogni partita nel calcio non fa bene...»

L’ex giocatore Antonio Candreva tra le tante cose ha parlato dell’attuale stagione di Inter, Juventus e del suo addio. Le parole

Dopo aver dato da poco l’addio al calcio giocato, Antonio Candreva è intervenuto a Sky Sport per parlare della stagione attuale di Serie A. L’ex Inter e Lazio ha parlato, tra le tante cose, di Inzaghi, Juventus e del suo futuro nel calcio. A seguire le sue parole

FUTURO – «Parlare di calcio mi piace, ancora non so cosa farò, ma non mi dispiacerebbe fare l’opinionista».

GOL PIU BELLO – «Ce ne sono stati tanti belli, ma dico il gol col Napoli nel derby. Tante volte ci provi e fai una figuraccia, tante altre però è andata bene».

JUVENTUS – «Non mi è mai capitato di cambiare così tanto in una delle mie squadre. Non si sa mai quello che può succedere, cambiare quotidianamente o in ogni partita nel calcio non fa bene. Così non si trovano facilmente gli equilibri».

GIOCATORI JUVENTUS – «Quando giochi alla Juve la posizione conta ben poco, si tratta di una squadra che gioca sempre per vincere. Penso per esempio a Nico Gonzalez, che alla Fiorentina giocava sempre a piede invertito cercando sempre di rientrare all’interno del campo. Alla Juve Motta lo fa giocare a tutta fascia».

INTER – «Inzaghi ha fatto un percorso fantastico con l’Inter, migliorando il gioco dei suoi nerazzurri ogni anno. Ha tenuto testa alla squadra più forte d’Europa in finale di Champions, io gli allungherei il contratto. Se lo merita».