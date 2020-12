Candreva Sampdoria, decisiva la telefonata con Ferrero: il retroscena

La rottura tra Candreva e la Sampdoria è stata ricomposta anche grazie alla telefonata di Massimo Ferrero: il retroscena

Non solo Carlo Osti è stato decisivo nel ricomporre la frattura tra Antonio Candreva, la Sampdoria e Claudio Ranieri. A quanto riporta il Secolo XIX, passaggio chiave è stata la telefonata tra l’esterno blucerchiato e il presidente Massimo Ferrero. Candreva, oltre a scusarsi, ha spiegato al patron doriano il suo punto di vista.

Candreva avrebbe sottolineato che non ama perdere e non sa stare zitto quando pensa che le cose siano migliorabili, ma soprattutto che la sua vita privata non c’entra assolutamente nulla con quanto successo. A quel punto Ferrero avrebbe chiamato Ranieri suggerendogli di incontrarsi con il ragazzo, cosa poi avvenuta e che ha prodotto il reintegro nei convocati.