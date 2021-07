Cannavaro: «Sono anni che alleno, ora voglio tornare in Italia»

Fabio Cannavaro si candida per una panchina italiana dopo anni da allenatore in Cina

Fabio Cannavaro, capitano della Nazionale campione del Mondo nel 2006, in una intervista a Sky Sport ha parlato anche della sua carriera da allenatore in Cina rivelando di voler tornare in Italia.

«Ora sì, ho voglia di tornare in Italia. Sono anni che alleno. Ho ancora un anno e mezzo di contratto al Guanghzou, una società che mi ha permesso di lavorare, crescere tanto e allenare giocatori forti. La mia idea è quella di tornare e mettermi alla prova nei campionati europei. Sono curioso perché ho studiato e sto continuando a studiare, mi piace tantissimo allenare, cosa che se mi avessero detto anni fa non ci avrei scommesso nulla. L’obiettivo mio è quello di rientrare e allenare in Europa».