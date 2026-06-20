Caos Brasile ai Mondiali 2026: lo scandalo del presidente federale travolge la Seleção

Brasile nel caos ai Mondiali 2026: uno scandalo ha riguardato il presidente federale della Seleçao. Cosa è successo

Il Brasile avanza ai Mondiali 2026, ma il vero spettacolo, come spesso accade quando si parla della Seleção, si sta consumando lontano dal rettangolo verde. Dopo il frustrante 1-1 all’esordio contro il Marocco, i verdeoro hanno ritrovato certezze calcistiche travolgendo Haiti per 3-0. Eppure, in patria, il calcio giocato è stato brutalmente spazzato via dalle cronache extracalcistiche.

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L’ambiente era già saturo di tensioni a causa delle ironie pubbliche del presidente della Repubblica Lula nei confronti di Neymar, assente nel match contro i caraibici. Carlo Ancelotti, maestro nella gestione delle pressioni, stava lavorando sottotraccia per assorbire i colpi e ricreare una bolla protettiva attorno al gruppo. Una bolla che, improvvisamente, è esplosa sotto il peso di uno scandalo ai vertici della federazione.

Protagonista della bufera è Samir Xaud, il presidente della Confederação Brasileira de Futebol (CBF). I media nazionali hanno diffuso le foto di una sua cena a Manhattan in compagnia di un’imprenditrice, Camila Cristina Andrade. Il gossip, tuttavia, si è trasformato in un caso istituzionale quando sono emerse le accuse sui pagamenti: soggiorni in hotel di lusso a New York, voli e trasferte per una cifra superiore ai 16.000 dollari che, secondo le inchieste, sarebbero stati saldati con i fondi della Federazione.

Nonostante le smentite immediate e categoriche della CBF, il clima nel ritiro nordamericano si è fatto pesantissimo. L’onda d’urto ha disturbato giocatori, staff e famiglie, vanificando gli sforzi di Ancelotti per isolare la squadra. Xaud ha abbandonato momentaneamente l’entourage della nazionale per rifugiarsi a Orlando, dove ha tenuto incontri d’emergenza per salvare la sua presidenza. Secondo la stampa, il dirigente sarebbe persino scoppiato in lacrime, negando ogni appropriazione indebita.

Mentre si tenta una disperata operazione di salvataggio politico e d’immagine, la preziosa vittoria contro Haiti è già finita nel dimenticatoio. Nel momento più delicato del quadriennio, il Brasile si ritrova a dover rincorrere il suo sesto titolo mondiale lottando non solo contro le avversarie, ma contro i fantasmi di un sistema dirigenziale perennemente sotto osservazione.